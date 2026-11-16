La Nations League si chiude con un’uscita di scena dolorosa per l’Italia, battuta dal Belgio. Ai microfoni di Sky Sport, Barella ha commentato la sconfitta e tracciato un bilancio del percorso della Nazionale.

“Assolutamente. I primi ad essere dispiaciuti siamo noi perché volevamo andare avanti, ma la cosa più importante è avere ritrovato qualcosa dentro che ci fa competere come abbiamo mostrato nelle altre partite. Questa è la cosa più importante, poi vittorie e sconfitte ci saranno sempre. So che è difficile, ma so anche da dove veniamo; bisogna guardarsi indietro, vedere le difficoltà e il percorso. Qualcosa di bello si è visto”.

Sui meriti degli avversari, Barella ha riconosciuto: “Bisogna dire che loro sono stati più bravi, hanno trovato i nostri punti deboli e li hanno sfruttati. Hanno gente di qualità che se le lasci spazio crea. Poi la gara con la Francia ci ha tolto energie fisiche e mentali, qualche ragazzo è andato via con qualche problema. Ma non è una scusa, loro sono stati più bravi e noi dobbiamo lavorare che è l’unico modo per migliorare e farci trovare pronti per le prossime partite”.

Guardando all’aspetto emotivo del gruppo, Barella ha sottolineato un cambio di atmosfera: “Mi porto l’entusiasmo e la voglia di lavorare, di dare il massimo che molto spesso non dico ci sia mancata, però vedevi tutto buio. Adesso vediamo un bello spiraglio di luce, anche grazie ai ragazzi che ci danno entusiasmo. Sta a noi senatori farli sentire giocatori importanti, ma questo verrà col tempo. Oggi bisogna guardare il percorso fatto; ci sono cose belle e cose brutte, questa non è stata la migliore partita del girone ma dobbiamo vedere il percorso”.