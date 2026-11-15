Un altro gol e un altro primato. Esposito firma la rete del provvisorio vantaggio azzurro contro il Belgio e si iscrive nella storia del calcio azzurro con un record certificato da Opta.

Con appena 21 anni, 4 mesi e 18 giorni sulle spalle, Francesco Pio Esposito ha conquistato il titolo di secondo marcatore più giovane a toccare quota 10 reti con la maglia della Nazionale. A precedere lui c’è soltanto Meazza, che ci riuscì a 20 anni, 5 mesi e 30 giorni. Dietro di lui rimane invece Balotelli, che aveva raggiunto la stessa soglia a 22 anni, 10 mesi e 7 giorni.

Per il centravanti dell’Inter si tratta di un’altra tappa di una sosta internazionale da grande protagonista.