I tifosi nerazzurri hanno scelto il loro migliore di ottobre: Marcus Thuram è il vincitore del sondaggio ‘Betsson Sport Player of the Month’ lanciato dall’Inter sui propri canali social. Il francese ha avuto la meglio su Zielinski, Carlos Augusto e Mkhitaryan, gli altri tre candidati in lizza.

A motivare la scelta dei supporter è stato un mese di ottobre in cui Thuram si è rivelato decisivo in più occasioni, come riporta Inter.it. Ha inaugurato il mese con una rete nella sfida casalinga contro il Parma, disputata dopo la pausa per le nazionali, per poi timbrare il cartellino di testa allo scadere del primo tempo a Bologna, regalando il pareggio ai nerazzurri.

Ancor più determinante è stato il contributo contro la Fiorentina: sinistro rasoterra al 91′ per il pareggio, poi un rigore guadagnato al 96′ che ha permesso ai nerazzurri di portare a casa tre punti in una partita che sembrava compromessa. A Venezia, invece, ha propiziato all’80’ la prima autorete dei padroni di casa, sbloccando una gara complicata.

Sul sito ufficiale del club si legge: «Una serie di prestazioni trascinanti e gol decisivi, caricandosi sulle spalle la squadra nei momenti di difficoltà: Tikus è stato protagonista assoluto dell’ottobre nerazzurro, letale in area di rigore e leader del fronte offensivo».