Nove reti nelle prime 14 presenze in Nazionale: il rendimento di Francesco Pio Esposito è diventato un caso da analizzare anche per chi il gol lo ha vissuto da protagonista. Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato dell’attaccante dell’Inter in un’intervista a Libero, tracciando un confronto illustre e qualche osservazione tecnica.

Sul paragone con se stesso, Graziani è stato diretto: «Il fiuto del gol magari è lo stesso, ma è un centravanti diverso. Fa salire la squadra giocando anche spalle alla porta e fa gol. Io invece svarivo sul fronte dell’attacco». Il nome che gli viene in mente, però, è un altro: «Sa chi mi ricorda? Il primo Toni, un perno là davanti che fa sportellate e segna a valanga».

Contro la Francia, secondo l’ex attaccante, Esposito ha offerto una prova convincente: «Nel guizzo del primo gol mi ha stupito». Le qualità che colpiscono di più Graziani riguardano la personalità fisica e mentale del giocatore: «La sua capacità di fare a sportellate contro difensori che fanno paura. Il ragazzo ha carattere».

Sul percorso di crescita all’Inter, l’ex calciatore individua un compagno di reparto come fattore determinante: «Gioca con Lautaro, dal quale può imparare molto». Un aspetto su cui lavorare resta però aperto: «Può migliorare tecnicamente nel dialogo con il pallone».