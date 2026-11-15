Mentre Appiano Gentile resterà chiusa per l’intera giornata di oggi — sospensione che coinvolge anche gli infortunati, impegnati ieri in terapie e sedute individuali — l’Inter inizia a delineare i tempi di rientro dei giocatori in Nazionale. I calciatori ancora in percorso di recupero individuale dovrebbero tornare al centro sportivo già domani, mentre la ripresa degli allenamenti collettivi è fissata per martedì. Come riferisce il Corriere dello Sport, i segnali sul recupero di Thuram sono positivi: l’attaccante francese dovrebbe aggregarsi nuovamente al gruppo entro metà settimana, anche perché lo stesso giocatore aveva già rassicurato sulla propria forma fisica all’uscita da San Siro dopo Italia-Francia.

Tra i primi a fare ritorno ad Appiano sono attesi gli azzurri, reduci dall’ultimo impegno di Nations League contro il Belgio, insieme a Sucic, Diouf, Spence e Calhanoglu. In un secondo momento rientreranno Akanji, Zielinski e Carlos Augusto. Monitorata con attenzione la situazione del centrocampista polacco, rimasto a riposo in via precauzionale nel match conclusivo con la propria Nazionale a causa di un problema al piede. Il brasiliano si trova ad affrontare un percorso di rientro più gravoso rispetto ai compagni: avendo giocato per l’intera durata dei 90 minuti nell’amichevole in cui il Brasile ha ceduto al Giappone per 3-2, dovrà sobbarcarsi anche la lunga tratta di viaggio da Singapore verso casa.

Chivu valuterà le condizioni dei singoli e ricomporrà gradualmente il gruppo in vista della partita di domenica sera contro l’Atalanta, in programma alla New Balance Arena.