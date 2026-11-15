Un maxi schermo installato a bordo campo ad Appiano Gentile: è una delle novità della ristrutturazione della Pinetina, avviata già la scorsa estate, e porta la firma di Chivu. Come racconta Tuttosport, l’idea nasce dalla passione del tecnico nerazzurro per la NFL, la lega professionistica americana di football.

Oggi Chivu sarà ospite all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per assistere dal vivo alla partita tra i Detroit Lions e i New England Patriots, un appuntamento che riflette il suo interesse verso il mondo del football americano e la sua abitudine di trarne spunti applicabili al calcio.

Nel football americano l’analisi video è parte integrante della preparazione: ogni movimento dei giocatori viene studiato, provato e riprovato. Le principali franchigie statunitensi utilizzano schermi giganti — i cosiddetti