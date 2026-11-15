La doppietta segnata contro la Francia a San Siro ha moltiplicato l’attenzione su Esposito, attaccante dell’Inter e protagonista del successo azzurro. Tra chi ne ha esaltato le doti c’è Scifo, già centrocampista nerazzurro e della selezione belga, intervenuto al Corriere dello Sport.

«Mi piace perché è molto intelligente, sa quello che deve fare con e senza il pallone, aiuta la squadra a salire e in area c’è sempre. Mette in difficoltà i difensori perché ha la giusta mentalità», ha spiegato Scifo. Un giudizio che premia la completezza del centravanti, capace di risultare temibile in zona gol ma anche di inserirsi nella manovra e agevolare il gioco dei compagni.

L’ex centrocampista di Inter e Torino ha poi analizzato il confronto di Nations League tra Italia e Belgio, mettendo in luce i miglioramenti degli azzurri rispetto alla prima sfida tra le due nazionali. «È difficile per il Belgio perché l’Italia sta crescendo bene e, vedendo le partite che ha giocato dopo l’esordio in Nations contro di noi, è migliorata tanto. Adesso è una squadra che capisce bene i momenti del match e i punti di forza dell’avversario. Mancini sta facendo un lavoro molto interessante e gestisce bene il gruppo», ha dichiarato.

L’ex centrocampista ha manifestato stima nei confronti del commissario tecnico, sottolineandone esperienza, carisma e capacità di valorizzare i giovani. «A me Mancini è sempre piaciuto e quando è stato scelto ho pensato che avrebbe fatto bene. Conosceva l’ambiente della Nazionale, ha carisma, in carriera ha vinto ed è bravo a lanciare i giovani», ha aggiunto.