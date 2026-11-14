Non si tratta di un cambiamento improvviso, ma di un percorso graduale che sta dando risultati concreti. Secondo la Gazzetta dello Sport, Bastoni sta migliorando in maniera significativa nel ruolo di centrale puro, una posizione che in passato aveva sollevato qualche dubbio sulla sua affidabilità.

Quest’anno il difensore ha ricoperto quel ruolo per tre volte, convincendo in due occasioni su tre. L’unica prestazione negativa è arrivata contro lo Shakhtar, mentre nelle altre due uscite ha guidato il reparto arretrato senza sbavature, affiancato da Akanji e Carlos Augusto (a Venezia ha giocato Bisseck al posto dello svizzero). I progressi riguardano in particolare la leadership e la sicurezza nei comportamenti difensivi.

Il punto critico che aveva alimentato le perplessità sul suo rendimento da perno centrale risale all’espulsione di Zenica contro la Bosnia, in una partita in cui completavano la linea a tre Mancini e Calafiori. Quella serata, insieme all’eliminazione ai playoff e al mancato accesso al Mondiale per la terza volta consecutiva, rappresenta secondo la rosea una ferita ancora aperta, ma Bastoni non ne ha mai parlato in toni allarmistici. Ha scelto invece la strada del lavoro, limando difetti e costruendo una versione più completa di se stesso.

La crescita, sottolinea la Gazzetta, è silenziosa ma di spessore, alimentata anche da una sana rivalsa sportiva. I miglioramenti si sono visti sia con l’Inter che con l’Italia, rendendo il difensore una pedina più duttile a disposizione di Chivu e di Mancini.