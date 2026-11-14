L’Inter potrebbe muoversi a sorpresa nella prossima finestra di mercato invernale. Secondo quanto riportato da Libero, il club nerazzurro starebbe valutando un intervento nel reparto offensivo, con l’obiettivo di consegnare a Chivu un quinto attaccante da aggiungere alla rosa.
In viale della Liberazione non ci sono preclusioni sull’eventualità di operare a gennaio, con l’intento di puntellare la squadra in vista della seconda parte di stagione. I numerosi impegni su più fronti rendono necessaria una riflessione approfondita sulle possibili lacune da colmare.
Nelle ultime ore si era parlato principalmente della possibilità di intervenire in difesa, andando a reperire caratteristiche che attualmente mancano nel reparto arretrato. L’ipotesi di un attaccante aggiuntivo rappresenta invece uno scenario alternativo e meno atteso.
Queste settimane che precedono l’apertura ufficiale della finestra invernale serviranno alla società per valutare con attenzione se e dove intervenire sul mercato.