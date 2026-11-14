Non i gol, bensì i movimenti e la dimensione tattica. È l’identikit che Aldo Serena traccia di Pio Esposito ai microfoni di Repubblica, sottolineando le caratteristiche che rendono l’attaccante nerazzurro un elemento prezioso per diversi sistemi di gioco.

«Pio è l’attaccante ideale per il 4-3-3 o il 4-2-3-1», afferma Serena. «È bravissimo a tenere palla in area e a restituirla indietro, o a girarla sulle fasce, favorendo ali e trequartisti».

L’analisi si spinge oltre il modulo, aprendo uno scenario in cui Pio Esposito non è necessariamente il riferimento unico del reparto offensivo. Secondo Serena, il giovane attaccante può coesistere con un’altra punta in campo: «Lui in area e Lautaro poco dietro, nella posizione di Tevez nella Juve di Conte».

Un paragone che valorizza la duttilità di entrambi i giocatori e suggerisce come la presenza di Pio Esposito possa ridisegnare le possibilità offensive della squadra, aprendo soluzioni tattiche diverse rispetto al classico centravanti fisso.