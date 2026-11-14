La Juventus aveva effettuato alcune chiamate esplorative per Calhanoglu tra gennaio e febbraio, in un periodo in cui era ancora attivo Damien Comolli, ma l’interesse non è andato oltre la fase di sondaggio: nessuna offerta scritta è stata recapitata né all’Inter né al giocatore.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, l’unica vera alternativa che aveva creato qualche preoccupazione in casa nerazzurra era rappresentata dal Fenerbahçe, club in cui il centrocampista turco era finito al centro della campagna elettorale. Anche in quel caso, però, la trattativa non ha mai preso forma concreta.

Il centrocampista turco ha chiarito le proprie priorità: il rinnovo con l’Inter viene prima di qualsiasi altra opzione. Il club nerazzurro ha dal canto suo garantito al giocatore e alla sua rappresentanza un nuovo tavolo negoziale per raggiungere un accordo, puntando su formule contrattuali che possano mantenere l’ingaggio su livelli competitivi. Il contratto è in scadenza a giugno.

Il club ha fissato un altro obiettivo entro fine anno: chiudere il rinnovo di Carlos Augusto prima delle festività natalizie.