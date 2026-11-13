Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la prestazione di alcuni giocatori dell’Inter dopo la vittoria dell’Italia contro la Francia.

Su Esposito, Biasin è stato diretto: «Non c’era bisogno di Italia-Francia per capire che Pio Esposito è un attaccante destinato a fare grandi cose. Sicuramente è una partita che dice molto, ma per me non aveva questa grande necessità di mettersi in mostra: è già un attaccante che ha dimostrato di essere degno della maglia da titolare della Nazionale, in attesa che lo diventi anche nell’Inter».

Il giornalista si è poi soffermato su Barella, spiegando i motivi per cui il centrocampista non sempre riesce a esprimere il suo livello più alto: «Se non gioca al suo livello è perché tende a fare anche il lavoro degli altri: è nella sua natura cercare di dare una mano laddove ci sono i problemi». Biasin ha poi aggiunto che il centrocampista finiva spesso a correggere le uscite sbagliate di Diouf o Bisseck, con il risultato che quella corsa continua gli toglieva un po’ di lucidità.

Una valutazione complessivamente positiva, però, quella del giornalista su Barella: «Sono eccessi di generosità di un giocatore che io non toglierei mai dal campo. Troppi pensano sia normale, non è un giocatore normale».