Un retroscena inedito sul rapporto tra Fabregas e l’Inter emerge da una dichiarazione rilasciata ai microfoni di Cronache di Spogliatoio dal giornalista Biasin.

Fabrizio Biasin ha raccontato quanto gli avrebbe riferito personalmente l’ex direttore sportivo Ausilio: «Fabregas, lo ha raccontato Ausilio recentemente, anche a me personalmente, tante volte ha chiesto di andare a vedere l’Inter di Inzaghi, perché il 3-5-2 è quel tipo di calcio che gli piace molto e lo ha sempre messo in difficoltà».

Secondo quanto riferito da Biasin, dunque, Fabregas avrebbe manifestato più volte il desiderio di osservare dal vivo il sistema di gioco nerazzurro, affascinato da un modulo che, a suo dire, rappresenta per lui una sfida tattica di difficile soluzione.