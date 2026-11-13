La prestazione di Frattesi nella vittoria dell’Italia per 3-1 contro la Francia ha riportato l’attenzione sul centrocampista. A commentare la situazione è Alessandro Biolchi, giornalista di Sky Sport, che ha offerto una lettura precisa sul calo del centrocampista ad Appiano.

“Frattesi non era più lui per un blocco psicologico che per caratteristiche tecniche”, ha spiegato Biolchi. “Quando sta bene, di testa oltre che fisicamente, fa gol così. Già prima della rete, in molte occasioni era nell’area della Francia con quegli inserimenti: fantastici ieri lui, Tonali e Barella.”

Il giornalista ha poi sottolineato un aspetto tattico della gara: “Chi ha visto la partita ricorderà che quando la Francia aveva palla e l’Italia era in blocco basso, Frattesi si alzava a pressare e a portare via il pallone.”

Sul fronte nerazzurro, Biolchi non ha nascosto una certa riflessione interna al club: “Credo in casa Inter ci sia rammarico per questo, ma so che ad Appiano non era più lui: doveva cambiare ambiente. È tornato un punto fermo della Nazionale.”