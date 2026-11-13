Una serata da protagonista a San Siro, con una doppietta che ha steso la Francia. Esposito ha parlato ai microfoni di Sportmediaset nel post partita, raccontando le emozioni e i retroscena della serata.

Sull’inizio complicato della gara, con il gol subito, il giocatore ha minimizzato: «C’è stato quell’episodio negativo all’inizio in cui abbiamo subito gol, può capitare nel calcio. Siamo stati bravi, abbiamo avuto poi l’episodio positivo del nostro gol che ci ha rimesso in parità. Sull’1-1 abbiamo gestito meglio, attendendo quando c’era da attendere e spingendo quando c’era da spingere. Poi abbiamo sfruttato bene le altre occasioni».

Sul tema del rigore battuto dal fratello, Pio ha chiarito come sia andata: «Ci siamo messi d’accordo in campo. Sul foglio c’ero io per primo e lui per secondo. Se la sentiva, lui è forte sui rigori e lo dicono le statistiche, ne ha segnati tanti ed è bravo a calciarli. Può capitare di sbagliare, com’è capitato a me in passato. Sono contento di aver segnato e averla chiusa poi».

A chi gli chiedeva se si rendesse conto di aver siglato una doppietta contro la Francia, la risposta è stata immediata: «Sì, ora siamo ancora a caldo ma sono contentissimo sia servita per vincere».