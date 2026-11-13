Intervistato da Sky Sport prima della gara tra Italia e Francia, Lautaro Martinez ha parlato delle proprie condizioni fisiche e della ripresa del campionato. L’intervista è stata poi pubblicata sui canali dell’emittente.

«Sono venuto a vedere la partita, non potendo andare in Argentina. Sto bene, sto recuperando e spero di tornare presto», ha dichiarato il capitano nerazzurro. Martinez ha rivelato che ad Appiano Gentile ha avuto modo di rivedere i suoi compagni della nazionale, e proprio lì sta lavorando duramente per ritrovare la condizione migliore.

Il centravanti manca dai campi da circa un mese: l’ultima apparizione risale al ko in Champions League sul campo del Club Brugge. L’infortunio muscolare è ormai alle spalle e l’obiettivo è tornare disponibile il prima possibile.

Sul campionato, Martinez ha invitato i compagni a non abbassare la guardia: «È equilibrato, bisogna sempre dare il massimo e andare avanti partita per partita». L’appuntamento puntato sul calendario è quello di Bergamo, il 22 novembre, dove il Toro punta a essere in campo.