Il nodo difensivo rimane aperto. Secondo Bergomi, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le ultime due prestazioni dell’Inter hanno mostrato miglioramenti, ma il vero problema strutturale resta irrisolto: «Le ultime due partite ci hanno detto questo, ma non dimentichiamoci che due settimane fa ne ha presi tre dal Milan. La testa comanda tutto. Si sono parlati dopo il derby e hanno tirato fuori il meglio, difensivamente e come approccio. Però può difendere meglio, anche con Bastoni al centro. Il punto è che l’Inter non ha mai sostituito due marcatori come Acerbi e De Vrij».

Sul momento di Spence, Bergomi invita alla cautela: «Si giudica e si fanno paragoni troppo presto. Ma se fai il 3-5-2 devi avere i quinti che giocano con il loro piede a favore. Anche se Diouf ha fatto molto bene. Su Spence l’Inter ha fatto un investimento importante e se farà anche 5 gol e 6/7 assist, allora il club sarà ben ripagato».

In vista della Supercoppa del 22 dicembre, la Lazio si preannuncia come avversario insidioso. «Sarà una gran partita, nulla è scontato. Non vedo un favorito», dice Bergomi, che descrive i biancocelesti come una squadra con «buona gamba e buone idee», pur riconoscendo le difficoltà di tenuta del gruppo nel tempo.

Guardando al resto della Serie A, Bergomi promuove il Milan rispetto alla Juventus: «Il Milan è più avanti. I rossoneri hanno un undici più forte e mi danno più garanzie. Tuttavia, quando la Juve recupererà gli infortunati, potrà rientrare in corsa per qualcosa di grande, vista la profondità della rosa». Entrambe, secondo lui, dovranno puntare con decisione sull’Europa League, competizione in cui restano tra le candidate principali.

Sul Como, Bergomi difende Fabregas: «È stato sfortunato. Se vuoi mettere in difficoltà l’Inter devi farlo con esterni da uno contro uno, velocissimi. E lui li aveva tutti infortunati». Infine, sul Napoli, indica nella compattezza di squadra la chiave per risalire: «Allegri è un maestro in questo, sa tirare fuori tutto. Ora è staccato ma il campionato è lunghissimo e non lo escludo dalla corsa al quarto posto».