Donadoni, ex calciatore del Milan e già commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Libero spaziando dalla sfida di Nations League a San Siro fino all’analisi del campionato di Serie A.

Sul confronto con la Francia, Donadoni ha espresso un pensiero in primo luogo per lo stadio: «San Siro è lo stadio dove ho vissuto per anni. In campo e negli spogliatoi. Pensare che verrà abbattuto mi fa male». Sul senso della competizione ha poi aggiunto: «La Nations League serve ai ct per sperimentare, anche se Italia-Francia conserva sempre un pizzico di sana rivalità».

Parlando di Pio Esposito, l’ex tecnico azzurro ha ridimensionato chi ragiona per reparti: «Discorso capzioso. Si va a momenti. E non bisogna più ragionare per reparto, il calcio moderno vuole giocatori che facciano tutte le fasi, davanti e dietro». Un concetto che vale per tutti: «Esatto. Magari pure a scapito delle qualità tecniche del singolo».

Sul campionato, Donadoni ha indicato l’Inter come la formazione più attrezzata, pur segnalando un margine di miglioramento: «Come può perdere questo scudetto? È la squadra più forte, ma deve prendere meno gol». A confermare la solidità del gruppo nerazzurro è stata proprio un’azione di Esposito: «Quando l’ho visto fare pure il terzino col Como, ho capito che il gruppo c’è malgrado gli inciampi».

Sul Como stesso, Donadoni ha riconosciuto il lavoro di Fabregas, ricordando però il contesto: «Lo allena bene, ma va ricordato che è supportato da un club potente economicamente. Oggi nel calcio è un dettaglio fondamentale». Sul Milan ha osservato che «ne fa una sì e una no», ma che trovando continuità potrebbe tornare a lottare per la Champions. Sulla Roma ha invece parlato di «calcio più spettacolare», attribuendo il merito a Gasperini, «che ha finalmente i giocatori giusti per le proprie idee tattiche», e citando Malen come «un campione vero».