La trattativa è agli ultimi dettagli

Il futuro di Carlos Augusto sembra destinato a restare in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa per il rinnovo del contratto tra l’esterno brasiliano e l’Inter è entrata nella fase conclusiva: le parti starebbero lavorando sugli ultimi dettagli prima di raggiungere l’accordo definitivo.

La nuova scadenza del contratto verrebbe fissata al 2031, segnale della volontà del club di continuare a puntare sul giocatore. Dalle due parti filtra ottimismo, con fiducia crescente sulla chiusura dell’operazione.

Le novità potrebbero arrivare già nei prossimi giorni, quando la trattativa potrebbe essere definitivamente formalizzata.