Segnali incoraggianti sul fronte del rinnovo di Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato da TMW, nei giorni scorsi si sarebbero tenuti i primi contatti tra il difensore e l’Inter per valutare la possibilità di prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2028.
La base economica della trattativa dovrebbe restare invariata rispetto all’accordo vigente: il centrale classe 1999 percepisce circa 6 milioni di euro all’anno, cifra che costituirebbe il punto di partenza per un eventuale nuovo accordo.
Sul fronte della volontà personale, il giocatore ha sempre manifestato l’intenzione di legarsi a lungo ai nerazzurri. A ciò si aggiunge l’assenza, almeno per ora, di pressioni concrete da parte dei principali club europei, che non avrebbero mostrato interesse significativo per il difensore cremonese.