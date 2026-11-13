Secondo Trevisani, ospite di Radio Mana Mana, Endrick non è un obiettivo soltanto della Roma. Il giornalista ha citato anche l’Inter tra i club interessati al giovane attaccante brasiliano, che continua a non trovare continuità al Real Madrid.

«Endrick non è una passione solo romana: piace anche sotto il Duomo, interessa a Milano e in particolare all’Inter», ha dichiarato Trevisani. «Non sarà facile levarlo al Real Madrid né portarlo in giallorosso. Tenete presente che Thuram salta 2 mesi ogni stagione, Bonny è infortunato ed è sotto il livello dei primi tre. Se i nerazzurri possono implementare, implementano».

Sullo sfondo c’è già l’ipotesi di un nuovo prestito a gennaio, sulla falsariga di quanto accaduto nella scorsa stagione, quando il giocatore era andato in prestito al Lione.