Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha analizzato il campionato italiano a quasi un terzo di Serie A, partendo da una delle maggiori sorprese della stagione. «La Lazio è una meravigliosa realtà, una grande sorpresa. Le va riconosciuto e lo faccio con grande piacere», ha dichiarato.

Secondo Mauro, il rendimento dei biancocelesti non è casuale: «Gattuso ha fatto dare il 120% a diversi giocatori: Isaksen, Taylor, Noslin. La qualità è veramente elevata, queste prime undici partite non sono un caso». Non si sbilancia sulla lotta scudetto, ma apre a scenari inaspettati: «Non me la sento di dire che lotterà per il titolo, ma mi farebbe molto piacere se lo scudetto lo vincesse una romana e non l’Inter».

Tra le squadre che lo convincono c’è anche la Roma: «È l’altra realtà che mi sta piacendo di più, perché regge nonostante l’infortunio di Dybala e qualche altra tegola. Gasperini manda a quel paese chi gli dice di gestire e di snaturare la sua realtà quando vince 2-0: chi solleva queste critiche non capisce che la Roma riesce a reggere i primi posti proprio perché ha la mentalità giusta».

Poi arriva il capitolo Inter. Sugli alti e bassi dei nerazzurri, il giudizio è chiaro: «Li hanno risolti molto bene, perché l’unico scivolone grosso è stato col Milan. L’Inter è la più forte e se regge nei punti chiave dovrebbe vincere con 10 punti di vantaggio sulla seconda». A condizione, però, che i suoi uomini migliori restino sul pezzo: «Calhanoglu, Lautaro, Thuram, Bastoni, Barella e Dimarco devono tenere il livello altissimo di questi ultimi anni. Se continuano ad avere la mentalità vincente, l’Inter arriva fino in fondo dappertutto perché ha un grande organico».

C’è però un aspetto che Mauro non valuta positivamente: la partenza di Ausilio. «È vero che i dirigenti non fanno i gol, però chi sa fare il proprio lavoro di direttore sportivo mantiene l’equilibrio all’interno dello spogliatoio, nei rapporti tra la società, i giocatori e gli agenti: contratti, decisioni, chi va a parametro zero, chi vendi, chi compri. Ausilio è un maestro. L’Inter un po’ di problemini li ha avuti, forse la perdita di Ausilio è stata un errore, visto quello che l’Inter ha ottenuto con lui. Vedremo, lo dirà il futuro».