Lautaro Martinez ha seguito Italia-Francia dal Meazza come spettatore, assente dalla Nazionale per via dell’infortunio. Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante dell’Inter ha aggiornato sulle proprie condizioni: «Sono venuto a vedere la partita, sto bene, spero di tornare presto».

Prima della gara, Martinez aveva incontrato i compagni convocati in Nazionale ad Appiano durante la sessione mattutina. «Se ho sentito Pio e gli altri? Li ho visti ad Appiano, ero ad allenarmi stamattina e li ho incontrati, spero in una grande partita», ha spiegato.

Sul momento della stagione, l’attaccante ha tracciato un parallelo con l’anno precedente: «Come l’anno scorso il campionato è equilibrato, bisogna dare il massimo e pensare partita per partita». L’obiettivo è rientrare a disposizione per la prima sfida dopo la sosta internazionale.