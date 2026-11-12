Oltre a Ignacio Ovando, c’è un altro profilo che l’Inter tiene d’occhio per rinforzare la difesa: si tratta di Ermedin Jeltsch, difensore dello Stoccarda. A riferirlo è Tuttosport, che inserisce il ventenne tedesco tra i possibili obiettivi nerazzurri.

Secondo quanto riporta il quotidiano, Jeltsch sarebbe probabilmente l’obiettivo numero uno per il reparto arretrato. A differenza di Bisseck, il giocatore ha ricevuto la chiamata di Kloop per il giro di Nations League del mese di novembre. Alto 188 cm, unisce struttura fisica, velocità e una discreta tecnica.

La sua duttilità tattica è uno dei fattori che lo rende interessante: può agire da centrale e da braccetto. Non solo l’Inter lo segue: sul giocatore ci sarebbero anche Bayern, Barcellona e Real Madrid. La valutazione attuale si aggira già tra i 35 e i 40 milioni di euro.

L’occasione per osservarlo da vicino arriverà entro le prossime due settimane, quando San Siro ospiterà la sfida tra Inter e Stoccarda in Champions League: un’opportunità diretta per i nerazzurri di valutarlo in campo.