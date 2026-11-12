Dopo la sosta, Chivu potrà contare su qualche risorsa in più. Una di queste è Curtis Jones, rimesso in forma e determinato a lasciare il segno sotto la guida dell’Inter.

Il centrocampista inglese è in grado di operare da interno sia sul lato destro che su quello sinistro e, all’occorrenza, può essere impiegato anche in fascia. Questa duttilità rappresenta un valore che il tecnico intende sfruttare, ma con indicazioni tattiche ben definite.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la richiesta di Chivu al centrocampista è chiara: «Quello che gli chiede Chivu sono gli strappi in avanti, i guizzi per scombinare e aprire le difese avversarie. Il calcio verticale di questa Inter può solo che beneficiare di un giocatore così. Tecnico e dai piedi buoni, venticinquenne che non ha mai dimenticato quanto era bello, da ragazzino, sguazzare sulla trequarti avversaria e divertirsi su quella linea immaginaria».

Jones, 25 anni, è considerato un profilo adatto al gioco verticale che la squadra intende esprimere. Il suo apporto amplia le scelte a disposizione dello staff tecnico per il proseguimento della stagione.