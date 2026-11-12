Sono 37 le partite complessivamente saltate dagli infortunati dell’Inter in questa stagione, un dato che emerge dall’analisi della Gazzetta dello Sport sulle prime 15 gare disputate tra Serie A e Champions League. Più del doppio delle gare giocate, quindi, è stato perso per via delle assenze fisiche dei singoli calciatori.

La settimana ha aggravato il quadro con tre fermi quasi simultanei arrivati dai ritiri delle nazionali: Thuram, Bonny e Stankovic si sono fermati a breve distanza l’uno dall’altro. Per gli ultimi due si tratterebbe di problemi più seri; la situazione di Thuram appare invece meno preoccupante.

Guardando ai numeri individuali, è Stones a guidare la classifica delle assenze con 10 gare non disputate, anche se il suo storico di problemi fisici rende il dato meno sorprendente. Il connazionale Jones ha saltato 7 partite in meno, ovvero 3, e questo costituisce invece una novità. Separato dal conteggio il caso di Spence: le 6 partite non giocate dall’esterno inglese non vengono incluse nella somma, poiché il suo infortunio è stato rimediato con la maglia della nazionale e non con quella dell’Inter.

Lautaro Martinez è rimasto fuori da 7 match e il suo rientro è atteso già nella sfida contro l’Atalanta, al termine della sosta. Luis Henrique e Pavard hanno ciascuno saltato 5 gare, con il francese già recuperato la settimana scorsa. Calhanoglu ha mancato 2 appuntamenti, Dimarco uno soltanto.