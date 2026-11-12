Secondo la Gazzetta dello Sport, Chivu sta già ragionando sulle scelte offensive in vista della sfida contro l’Atalanta, con la sosta che ridisegna gli equilibri del reparto avanzato nerazzurro.

Il nodo principale riguarda Bonny, che al rientro dal campionato non figurerà tra i disponibili, né tra i titolari né tra le riserve. Un problema muscolare ai flessori della coscia destra lo terrà lontano dal campo per circa un mese, anche se ha già iniziato le terapie. Situazione diversa per Thuram: il francese non preoccupa sul piano clinico, ma la federazione transalpina, in accordo con l’Inter, ha deciso di rimandarlo anticipatamente ad Appiano per scongiurare complicazioni evitabili.

«Tikus» era già ad Appiano nella giornata di ieri e ha cominciato a lavorare individualmente. Chivu spera di averlo a disposizione a Bergamo, anche se resta da capire se dal primo minuto, considerato il carico accumulato nelle ultime settimane senza il supporto della metà sudamericana della coppia d’attacco.

Proprio il pieno recupero di Lautaro appare decisivo. Il capitano nerazzurro, che durante la sosta sta continuando a lavorare per farsi trovare pronto, dovrebbe rientrare dal primo minuto. Pio invece, stando a quanto riporta la Gazzetta, tornerà probabilmente con altri 180 minuti di Nazionale nelle gambe e con poco riposo alle spalle.

Se entrambi dovessero essere disponibili, contro l’Atalanta potrebbe rivedersi dal primo minuto la coppia Pi-La, assente dal 5 settembre: fu in quell’occasione che l’Inter rimontò il Napoli per 3-2.