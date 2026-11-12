Secondo la Gazzetta dello Sport, il rientro di Jones dall’infortunio rappresenta un punto di svolta per il centrocampista inglese, che ora punta a conquistarsi uno spazio stabile nel centrocampo dell’Inter. Con il rientro dalla sosta per le nazionali, il calendario si fa fitto: nove impegni in un mese che possono cambiare il peso specifico del giocatore nella rosa.

La duttilità tattica di Jones è uno degli aspetti che il quotidiano mette in evidenza. L’inglese può agire da mezzala destra, ma anche da mezzala sinistra, e all’occorrenza essere schierato largo sulla corsia di destra. Non è tutto: nelle sue 228 presenze con il Liverpool, ha ricoperto anche il ruolo di terzino, una soluzione da considerare in situazioni di emergenza o a partita in corso.

Il bilancio finora è stato altalenante, ma la Gazzetta lo inquadra come normale per chi si sta ambientando in un nuovo contesto. Tra gli episodi meno riusciti, una palla persa al Bernabeu che ha innescato la rete di Mbappé; tra quelli più positivi, alcune prove convincenti contro il Napoli e in altre uscite in cui è subentrato dalla panchina.

«Tra dieci giorni per Jones è come se iniziasse un nuovo campionato» scrive la Gazzetta, che vede nel prossimo ciclo di gare un’opportunità concreta per il centrocampista di ritagliarsi un ruolo più definito nell’Inter.