Stefano Borghi, intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, ha commentato con toni molto netti la prestazione dell’Inter nelle ultime uscite, in particolare nel match di domenica vinto contro il Como.

Il giornalista ha tracciato una distinzione precisa rispetto al derby: «Lo stacco grande è stato non tanto tattico quanto temperamentale: il derby è stato quasi un unicum per il tipo di partita. Contro Feyenoord e Como ho visto una squadra che, se gioca così focalizzata, spietata e convinta, per me nel mondo la battono in poche».

Secondo Borghi, lo scarto di rendimento rispetto al passato recente era soprattutto mentale: «È nettamente la più forte, mancava quello e l’abbiamo capito». Il giornalista ha poi aggiunto che è legittimo alzare le aspettative nei confronti di un gruppo che sa vincere con margine ampio, ma che in passato andava spesso sotto di due gol e accusava dei blackout inspiegabili.

Sul tema degli avvii di partita, ha sottolineato come i due gol subiti nei primi dieci minuti del derby non avessero una spiegazione tattica: la squadra, contro il Feyenoord e contro il Como, è invece partita forte e incontenibile. «Io ho visto un’Inter brutale, insostenibile per il nostro campionato», ha concluso.