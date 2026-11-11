Nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, Adani ha analizzato la prestazione di Bastoni in Inter–Como, gara in cui il difensore ha agito da centrale nella linea a tre davanti a Pepo Martinez.

L’opinionista ha ricordato come, in passato, le esperienze di Bastoni in quel ruolo siano state associate ad episodi negativi: l’errore fatto in Bosnia e l’espulsione nel match contro lo Shakhtar.

«Bastoni può giocare lì perché l’Inter non è per forza legata a delle distanze in campo: 20 metri più a destra o 20 metri più a sinistra non fanno la differenza. È uguale se giochi braccetto o centrale, così come mezzala o play in mezzo al campo. Non conta il punto di partenza in campo quando ci sono queste rotazioni».

Adani ha poi sottolineato come la prova di domenica abbia confermato questa visione: «Avrebbe potuto soffrire contro Douvikas, ma non l’ha sofferto. In questo sistema, nel 3-5-2 con le rotazioni, l’Inter può fare quello che vuole».