Calciomercato Inter, ultimissime news: dubbi su Stones? Difensore, quinta punta, nuovo attaccante, liste Champions e infortuni.
Video 11 Novembre 2026 · 14:12
VIDEO – Il TRIPLO Allarme dell’INTER che accende l’Idea per il COLPO di Mercato
L’analisi con le ultimissime news del momento
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