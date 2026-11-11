La vendita dell’Inter non è imminente. Secondo quanto riferisce il Sole 24 Ore, nelle ultime settimane le principali banche d’affari — soprattutto americane — hanno avviato una serie di contatti con Oaktree per sondare le intenzioni del fondo californiano riguardo al futuro della proprietà nerazzurra.

Al centro delle interlocuzioni ci sono i tempi di una possibile uscita di Oaktree, diventato proprietario del club nel 2024 dopo il mancato rimborso del finanziamento concesso alla famiglia Zhang. La risposta del fondo, tuttavia, ha ridimensionato le attese di chi ipotizzava una cessione già nel 2027: Oaktree avrebbe fatto intendere ai propri interlocutori finanziari che un’uscita il prossimo anno sarebbe prematura.

La strategia sarebbe quella di valorizzare ulteriormente l’asset prima di monetizzare l’investimento. In questo quadro, la partita del nuovo stadio assume un peso rilevante, poiché rappresenterebbe uno degli elementi cardine per aumentare il valore del club prima di una eventuale vendita.

A sostenere la posizione del fondo ci sono anche i dati economici: nell’esercizio 2025-2026 l’Inter ha registrato ricavi per 517,7 milioni di euro e un utile netto di 22,7 milioni. Numeri che, secondo il Sole 24 Ore, rafforzano la convinzione di Oaktree di poter attendere condizioni più favorevoli per cedere il club.