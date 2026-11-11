Esposito è pronto a prendersi una maglia da titolare in Italia–Francia di domani sera. Il Corriere dello Sport sottolinea come per il giovane attaccante nerazzurro si tratti di un appuntamento che potrebbe valere un’altra pagina di storia.

I numeri parlano chiaro: in poco più di un anno, Pio ha totalizzato 7 reti in 13 presenze con la maglia azzurra, con una media di un gol ogni 100,8 minuti sui 706′ complessivi in campo. Una frequenza realizzativa che lo colloca davanti a nomi del calibro di Piola (30 gol in 34 partite, uno ogni 103 minuti) e Riva (35 reti in 42 presenze, uno ogni 106). Considerando il rapporto minuti-gol, fra gli attaccanti che contano almeno 10 caps in Nazionale, l’unico ad aver fatto meglio è Enrico Chiesa: con 17 presenze all’attivo, il padre di Federico mise a segno 7 reti, una ogni 91 minuti.

Un eventuale gol domani a San Siro aprirebbe scenari record ancora più ambiziosi. A 21 anni e 137 giorni, Esposito potrebbe stabilire un altro record: solo Vieri, nel 1998, aveva segnato di più nelle prime 14 presenze in azzurro. Il paragone si estende anche a Meazza, che firmò la sua ottava rete azzurra nel 1931 all’età di 20 anni e 155 giorni.

Una progressione che, partita dopo partita, continua a collocare l’attaccante nerazzurro in una compagnia sempre più illustre nella storia del calcio italiano.