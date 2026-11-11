Dalla Serbia giunge il ko di Stankovic, oltre agli infortuni di Thuram e Bonny. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha accusato un problema muscolare che lo staff medico valuterà nelle prossime ore.
Sul fronte nerazzurro si attendono aggiornamenti per capire l’entità del guaio, con la speranza che l’infortunio non risulti grave. La rosea specifica che ai problemi di inserimento in prima squadra si aggiunge ora questa complicazione fisica.
Chivu, si legge sul quotidiano, conserva piena fiducia nel giovane centrocampista cresciuto nel vivaio interista. Il tecnico avrebbe già in mente la partita per dargli una nuova opportunità, a patto che il recupero proceda senza intoppi: si tratta del match valevole per gli ottavi di Coppa Italia, con il Genoa avversario, in programma il primo dicembre a San Siro.