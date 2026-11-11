Un gol segnato, tante occasioni create e 45 minuti giocati quasi alla pari con il Manchester City. Elisa Bartoli, autrice della rete del momentaneo vantaggio dell’Inter contro il Manchester City in Women’s Champions League, ha parlato ai microfoni di Inter TV a fine partita con un bilancio che mescola rammarico e fiducia.

“Peccato perché eravamo passate in vantaggio con voglia ed entusiasmo, non vedo negatività in questo momento”, ha detto la giocatrice. “Stiamo facendo un percorso in Champions League per la prima volta, abbiamo giocato contro una squadra che è prima nel campionato inglese, siamo riuscite a segnare e creare tante occasioni. Dobbiamo lavorare e continuare così, sono fiduciosa che in qualche modo potremo continuare a sorprendere.”

Bartoli ha poi indicato su cosa costruire le prossime settimane: “Ripartiamo dal primo tempo, dal gol e dalla voglia di sacrificarci e lottare, da quello che abbiamo creato in attacco: ci sono tante cose positive e prendiamo quelle, ma analizziamo anche gli errori per provare a migliorare. Per 45 minuti abbiamo giocato quasi alla pari con il Manchester City: sono triste per il risultato ma ora voltiamo subito pagina.”

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: recuperare le energie e concentrarsi sul campionato, con la sfida alla Juventus indicata come priorità immediata.