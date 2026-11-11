La delusione è ancora viva, ma lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida. Ai microfoni di Inter TV, dopo la sconfitta nella Women’s Champions League contro il Manchester City, Runarsdottir ha commentato la prestazione delle nerazzurre con lucidità.

«Sono delusa dal risultato», ha dichiarato l’islandese. «Abbiamo avuto buoni momenti nella partita, ma alla fine non è andata bene. Credo che i gol che abbiamo concesso siano dovuti a nostri errori: come squadra dobbiamo imparare da questi momenti, perché siamo un gruppo forte e possiamo crescere ancora».

Runarsdottir ha poi riconosciuto le difficoltà del contesto europeo: «Abbiamo creato occasioni, ma loro sono state brave a sfruttare i nostri errori per segnare. In Champions League il livello è più alto».

L’attenzione si sposta già sulla prossima partita: «Ora c’è la Juventus, un match molto difficile contro una grande squadra, ma abbiamo l’occasione per ripartire subito e dovremo dare il meglio di noi stesse».