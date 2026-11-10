Thuram non prenderà parte alle prossime sfide della Francia in Nations League. L’attaccante dell’Inter, che domenica aveva avvertito un fastidio al bicipite femorale destro nel corso della vittoria per 2-0 contro il Como, è stato rimandato al club nerazzurro prima ancora di scendere in campo con i Bleus.

Secondo quanto comunicato dalla Federcalcio francese, il fastidio persistente ha impedito al giocatore di prendere parte all’allenamento di lunedì, costringendolo a restare in terapia. La FFF ha poi precisato: «In assenza di miglioramenti questa mattina e dopo gli esami effettuati, d’accordo con l’Inter e con il giocatore, lo staff medico della Nazionale ha deciso di rimetterlo a disposizione del suo club».

Thuram lascerà il ritiro nella giornata di martedì pomeriggio e salterà entrambe le gare in programma: quella con l’Italia, in programma giovedì 12 novembre a Milano, e quella con la Turchia, domenica 15 novembre a Bordeaux. Il nome del sostituto non è stato ancora reso noto, ma a prendere il suo posto sarà Kroupi del Bournemouth.

Si tratta del secondo forfait registrato dall’inizio del raduno, e riguarda ancora una volta un giocatore di Serie A. Anche Kalulu, impiegato domenica da Luciano Spalletti nel match tra Fiorentina e Juventus conclusosi sul 2-2, ha dovuto lasciare il gruppo: gli accertamenti svolti dopo la gara hanno rilevato un danno muscolare ai flessori della coscia sinistra. Al suo posto è stato convocato Saël Kumbedi.