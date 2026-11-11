Le condizioni fisiche di Thuram e Bonny mettono sotto pressione lo staff tecnico dell’Inter, che si trova a dover cercare alternative nel reparto d’attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Chivu spera anzitutto che Pio Esposito rientri dagli impegni con l’Italia nelle stesse condizioni in cui è partito, ovvero al massimo della forma.
Nel frattempo, le riflessioni sulle soluzioni alternative sono già in corso. Diouf potrebbe essere spostato dalla fascia per agire da supporto all’unica punta, una soluzione che, secondo il quotidiano torinese, potrebbe valere anche per Mkhitaryan, Sucic e Jones.
Tuttosport apre anche all’ipotesi di un cambio di modulo: un 3-4-2-1 consentirebbe ai due centrocampisti avanzati di ricoprire un ruolo più offensivo rispetto alla classica impostazione in mediana del 3-5-2. Scenario differente, invece, se il tecnico romeno scegliesse di puntare sui giovani Lavelli e Mosconi in avanti, nel qual caso l’assetto tattico resterebbe invariato.
Sullo sfondo c’è anche il mercato di gennaio. In base ai risultati e al rendimento della squadra, il club valuterà se intervenire per mettere a disposizione di Chivu una quinta punta di livello.