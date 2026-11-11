Nei mesi scorsi l’atmosfera intorno a Calhanoglu era tutt’altro che serena. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista turco era piuttosto insofferente riguardo alla questione del rinnovo di contratto, prima che la situazione si distendesse negli ultimi giorni.

La rosea spiega che il giocatore nutriva un sospetto preciso: riteneva che non fosse la dirigenza, ma la proprietà, a frenare la trattativa per un ultimo contratto importante a un giocatore di 32 anni. Questo clima aveva generato malumori visibili sia all’interno del club sia nello spogliatoio, con il timore di non essere più apprezzato come in passato.

Un elemento rimasto costante, stando alla Gazzetta, è stata la stima di Chivu, che considera Calhanoglu il regista più forte in circolazione. Sul campo, d’altronde, l’inizio di stagione del turco ne ha confermato il ruolo centrale nel centrocampo dell’Inter.

Il nodo sembra ora allentato. Secondo la Gazzetta dello Sport, la tensione è rientrata negli ultimi giorni, quando il club ha dato segnali concreti della propria volontà di mantenere gli impegni presi.