Due giocatori dell’Inter potrebbero lasciare il club nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Stankovic e Luis Henrique sono a rischio partenza se le rispettive gerarchie resteranno quelle attuali.

Per il centrocampista, che in estate aveva insistito per restare a Milano e giocarsi le sue chance in nerazzurro, il bilancio fin qui è magro: appena 6 presenze, con un solo impiego dal primo minuto sul campo di Venezia, partita in cui è uscito negli spogliatoi dopo una prestazione deludente. A gennaio si valuta un prestito che gli consenta di ritrovare continuità e dimestichezza con il campo.

Diversa la strategia per Luis Henrique: il club intende proseguire sulla strada già tracciata nell’ultima sessione estiva, ovvero prendere in considerazione proposte in forma definitiva così da ricavare un’entrata dalla sua cessione. L’ex Marsiglia è scivolato indietro nelle gerarchie sulla fascia destra, superato prima da Diouf e poi da Spence. A sinistra, invece, la corsia risulta blindata dalla presenza di Dimarco e Carlos Augusto.

Il mercato invernale potrebbe dunque portare movimenti in uscita per la rosa diretta da Chivu, con le posizioni dei due giocatori che saranno monitorate nelle prossime settimane.