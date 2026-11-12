Secondo Tuttosport, l’Inter ha pianificato un intervento in difesa per la stagione 2027/28, ma le circostanze potrebbero spingere il club ad anticipare l’operazione già nella finestra di gennaio. Tutto dipenderà dalle condizioni fisiche di Stones, finora sceso in campo soltanto 144 minuti complessivi tra campionato e Champions, divisi in 4 spezzoni, e rientrato tra i convocati per la gara con il Como dopo quasi due mesi di stop.

Il direttore sportivo Baccin sarebbe già al lavoro per identificare profili adatti al sistema di Chivu: il reparto arretrato nerazzurro, rimodellato in seguito alle partenze di De Vrij e Acerbi, necessita secondo il quotidiano di elementi veloci, tecnicamente dotati e intercambiabili. Se i dubbi sulla tenuta fisica dell’inglese dovessero persistere, il club potrebbe muoversi in anticipo rispetto ai piani originari.

Sul taccuino del ds figurano già nomi noti: Jeltsch, difensore centrale dello Stoccarda che ha raggiunto la finale dell’ultima edizione del Golden Boy, e Richards del Crystal Palace. A questi si è aggiunto, stando a quanto riferisce Sportitalia, Ovando, un dicianovenne del Rosario Central che figura già tra i profili monitorati dalla nazionale argentina. Il sudamericano sarebbe valutato tra 15 e 20 milioni di euro e piacerebbe anche al Napoli.

L’Inter, dunque, monitora più piste in contemporanea. La scelta tra un intervento immediato a gennaio o uno programmato in estate dipenderà principalmente dall’eventuale sorgere di nuovi dubbi e perplessità sulle condizioni di Stones.