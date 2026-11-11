Un allarme rientrato in fretta. Thuram ha lasciato il ritiro della nazionale francese a causa di un affaticamento muscolare che, dopo gli esami svolti in patria, si è rivelato privo di conseguenze gravi. Come riferisce Sky Sport, si tratta di un pericolo scampato.
Nella giornata odierna l’attaccante ha raggiunto il centro sportivo di Appiano Gentile per iniziare le terapie del caso. Nei prossimi giorni lavorerà a parte fino al recupero completo delle condizioni fisiche.
Chivu spera di ritrovarlo aggregato al gruppo entro Atalanta-Inter, primo match del calendario nerazzurro dopo la sosta, previsto il 22 novembre. Medesimo obiettivo per Lautaro Martinez, che sta accelerando il recupero per essere disponibile in vista del match di Bergamo.