Marcus Thuram ha lasciato il ritiro della nazionale francese per un affaticamento muscolare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il problema fisico è stato confermato e l’attaccante nerazzurro lavorerà in forma differenziata nei prossimi giorni.

A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Barzaghi da Appiano Gentile: «Thuram ha lasciato Appiano Gentile dopo terapie. Confermato l’affaticamento muscolare, lavorerà a parte nei prossimi giorni fin quando non sarà ok. All’Inter sperano che rientri in gruppo prima dell’Atalanta».

Il rientro in gruppo resta quindi condizionato all’evoluzione delle sue condizioni fisiche, anche se al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero.