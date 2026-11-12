Ai microfoni di TMW, in occasione della sfida tra Italia e Francia, Dalmat ha parlato di alcuni protagonisti nerazzurri e della lotta per il titolo in Serie A.

Sul rendimento di Diouf, si è detto tutt’altro che sorpreso: «Per me non è una sorpresa, l’avevo detto quando aveva firmato all’Inter che poteva farsi notare. Devo ammettere che per come interpreta il nuovo ruolo mi ha sorpreso, lo fa bene. Il problema adesso è che c’è Spence a destra che comincia a fare bene e che è costato molto. Tra me e Diouf la differenza è che per andare in Nazionale oggi è più facile: nel mio periodo era impossibile, troppi grandissimi giocatori».

Diverso il discorso su Thuram, che in Francia non gode della stessa considerazione che ha in Italia. «La gente non vede quello che fa all’Inter. Anche quando ha avuto spazio in Nazionale, non è stato il Thuram dell’Inter. Per questo, anche se Zidane lo aveva convocato prima dell’infortunio, non so più se sia lui il futuro della Francia: dovrà dimostrare».

In chiusura, Dalmat ha espresso la sua opinione sulla lotta scudetto. Per lui le candidate più credibili restano le due squadre della Capitale: «Lazio e Roma mi fanno paura e hanno dimostrato di poter competere fino alla fine. Resto attento anche al Milan, anche se non ci credo troppo sui rossoneri. La cosa più importante è che alla fine vinca l’Inter».