Buone notizie per Chivu in vista del ciclo di partite che attende l’Inter dopo la sosta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nell’allenamento odierno ad Appiano Gentile — svolto senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali — Luis Henrique è tornato a lavorare con il gruppo.

Si era fermato per un risentimento all’adduttore lungo della coscia sinistra, infortunio rimediato prima della partita contro la Fiorentina del 25 ottobre scorso. Il suo ritorno in gruppo rappresenta un recupero importante per il tecnico nerazzurro.

La squadra è attesa da un calendario fitto: dal 22 novembre al 22 dicembre sono in programma nove partite, con il match conclusivo di quel periodo che sarà la finale di Supercoppa italiana, in cui l’Inter affronterà la Lazio.