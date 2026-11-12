Ai microfoni di Eurosport, Guy Stéphan, assistente di Didier Deschamps, ha ripercorso due momenti che hanno segnato la sua carriera, entrambi legati a risultati insperati. Il primo riporta direttamente a San Siro, teatro della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra Inter e Olympique Marsiglia.

«Ho due bellissimi ricordi di quel periodo. Il primo è la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: Inter-OM, con quell’improbabile gol di Brandao che ci qualificò ai quarti. Avevamo vinto l’andata al Vélodrome (1-0, gol di André Ayew). Il ritorno era difficile; eravamo sotto pressione. E poi ci fu quel lungo rinvio che atterrò leggermente sulla schiena di Brandao, permettendogli di controllare la palla con precisione. Con un tiro di sinistro, segnò».

Stéphan ha ricordato anche il finale concitato di quella sera: «Dopo la partita, l’Inter ottenne un rigore, con l’espulsione di Steve Mandanda, ma non importò». I nerazzurri, guidati allora da Claudio Ranieri, vinsero 2-1 ma non fu sufficiente per proseguire nel torneo. «Ci qualificammo lì, con il pubblico di San Siro che ruggiva; si sentiva la pressione. Ma, ovviamente, quando segnammo, li calmò decisamente».

Il secondo ricordo citato da Stéphan riguarda il trionfo della Francia in Nations League nel 2021, quando i transalpini superarono in finale la Spagna. «Abbiamo vinto 2-1, con una difesa a tre, Pogba, Griezmann… È arrivata dopo un Euro 2020 un po’ deludente, dove siamo stati eliminati dalla Svizzera agli ottavi di finale, ai rigori. Tre mesi dopo, siamo riusciti a tornare sulla giusta strada».