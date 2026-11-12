Mentre buona parte della rosa è impegnata con le rispettive nazionali, ad Appiano Gentile si lavora già in vista del 22 novembre, data in cui l’Inter affronterà l’Atalanta a Bergamo nella prima giornata di campionato dopo la sosta.

La squadra si allenerà al training centre oggi e domani, mentre per sabato e domenica, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Chivu ha concesso ai calciatori due giorni di riposo.

Thuram, Bonny e Stankovic — di ritorno dai rispettivi impegni con le nazionali — continuano a seguire le terapie necessarie. Lautaro Martinez, dal canto suo, sta lavorando per recuperare la miglior condizione fisica in vista del rientro in campo, atteso proprio alla New Balance Arena.