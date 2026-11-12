Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha tracciato un quadro netto delle gerarchie attuali della Serie A e del calcio internazionale, toccando anche i temi legati alla nazionale francese e al suo commissario tecnico Zidane.

Il tema di apertura è il giocatore più forte del campionato italiano. Per Materazzi non ci sono dubbi: «Il più forte perché sta dimostrando di esserlo. Punto». Il riferimento è a Marcus Thuram, non a Lautaro. «Stavolta Zidane non poteva non convocarlo: doveva mettersi una benda sugli occhi. Peccato che Marcus si sia dovuto fermare: lui contro Pio sarebbe stata una bella sfida a San Siro».

Sul commissario tecnico della Francia, Materazzi ha spiegato perché a suo avviso Zidane abbia atteso questa panchina: «Secondo me aspettava la Francia, perché sapeva e sa quanto sia forte: l’unica a poter mettere in difficoltà la Spagna. Non so se sia la più forte del mondo, ma è la più ricca». Zidane — aggiunge — aveva tre squadre disponibili, e avrebbe potuto permettersi di tenere in panchina il giocatore più forte della Serie A, Thuram.

Sul confronto tra Francia e Italia, il giudizio è perentorio: «Basterebbe fare dei nomi: Barcola, Doué, Olise, Rabiot. Ma in più, rispetto all’Italia in rifondazione di oggi, ha anche l’esperienza di squadra che gioca da tanto tempo insieme».

Spazio poi a Pio Esposito, centravanti della Nazionale: «Sta dimostrando di saperci fare e segnando tanto, pure in Nazionale. Basta sapere che anche con la maglia azzurra avrà alti e bassi, come nell’Inter».

Su Diouf, esterno della Francia, Materazzi indica quale ruolo convenga rivendicare: «Per me è più un esterno, mi piace come salta l’uomo, ma a Zidane è meglio che dica che si sente mezzala: scalzare uno come Olise mi pare dura».

Chiusura dedicata a Cissé, giocatore del Milan: «Non ho ancora capito il suo ruolo, perché è così forte che può stare in tutte le posizioni dell’attacco — esterno a sinistra, a destra, falso nove — e anche a centrocampo, da mezzala. Fa tutto, e tutto bene».