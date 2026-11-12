Secondo Tuttosport, i tempi di recupero di Bonny e Aleksandar Stankovic coincidono: entrambi puntano a essere disponibili in un arco di tempo che va dal match contro il Lecce in campionato fino alla finale di Supercoppa Italiana da disputare contro la Lazio.

Bonny, che non ha risposto alla convocazione della Costa d’Avorio per via del problema fisico, è rientrato a Milano come Stankovic, infortunatosi con la Serbia nel primo allenamento della settimana. Il centrocampista ha riportato una lesione all’adduttore della coscia destra.

Per Stankovic, riferisce il quotidiano, non sono attesi ulteriori esami strumentali e il club nerazzurro non emetterà comunicati ufficiali in merito: il riferimento resta quanto già reso noto dalla Federazione calcistica serba. Ieri il giocatore si è sottoposto alle terapie nel centro sportivo nerazzurro.

Sul fronte nazionali c’è un’altra situazione da monitorare: Spence, leggermente affaticato, non rientrerà subito a Milano. L’esterno destro salterà la prima sfida di Nations League dell’Inghilterra contro la Croazia, ma secondo quanto dichiarato dal commissario tecnico Tuchel, dovrebbe tornare disponibile domenica per la partita contro la Spagna.