Intervenuto a Sportitalia nel post-partita della vittoria per 1-0 dell’Italia Under 20 sul Portogallo nell’Elite League, Lavelli ha parlato del presente e del futuro in nerazzurro. L’attaccante dell’Inter ha risposto con chiarezza sia sulla gara appena disputata sia sulle proprie ambizioni personali.

Sul match contro il Portogallo, Lavelli non ha nascosto le difficoltà incontrate: «È stata una gara sicuramente impegnativa, ce l’aspettavamo, però siamo riusciti ad avere la giusta cattiveria, quindi alla fine l’abbiamo portata a casa e siamo contenti». Una vittoria ottenuta con carattere, in un incontro combattuto fino alla fine.

Il giovane attaccante è poi entrato nel merito del proprio percorso di crescita con il club nerazzurro: «Io sono sotto contratto con l’Inter, quindi faccio questo percorso sperando di arrivare il più in alto possibile e ad oggi sono molto contento». Il riferimento principale, per lui, è Esposito, cresciuto attraverso una lunga gavetta in Serie B prima di imporsi con continuità: «Sicuramente mi ispiro molto a lui, ha fatto un percorso splendido, gavetta in giro per la Serie B e ad oggi è uno degli attaccanti più importanti dell’Inter e della Nazionale, quindi sicuramente mi ispiro molto a lui».

Nelle ultime settimane Lavelli ha avuto modo di allenarsi con la prima squadra, un’opportunità che descrive con entusiasmo. Incalzato sul modo in cui sta vivendo queste settimane, ha risposto: «Bellissime, io sono a disposizione della Prima Squadra fin quando serve, e poi se c’è da scendere con l’U23 sarò altrettanto a disposizione». Un profilo che si divide tra i due gruppi, pronto a cogliere ogni occasione utile alla propria crescita.